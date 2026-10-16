Президент России Владимир Путин отметил важность сотрудничества России и Ватикана. Состоялся телефонный разговор российского лидера с папой римским Львом XIV, сообщила пресс-служба Кремля.

Подчеркнуто, что Москва и Ватикан продвигают объединяющие духовно-нравственные ценности. Они защищают христиан и христианские святыни в различных регионах мира.

Российский лидер поддержал намерение Ватикана содействовать обеспечению безопасности жителей города Алешки Херсонской области. Папа сообщил о намерении организовать жизненно важные поставки.

Президент отметил, что дал исчерпывающие разъяснения об ответственности киевского режима за сложившуюся в Алешках сложную гуманитарную обстановку. Стороны условились о взаимодействии в решении этой проблемы, сообщили в пресс-службе.