Генштаб: ВС России приступили к массированным ударам по объектам энергетики Украины

В ходе своего доклада Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что ВС России приступили к массированным ударам по объектам энергетики Украины.

Также по плану военных наносятся удары по мостам стратегического назначения Украины, добавил начальник Генштаба.

Сталелитейное производство на Украине остановлено, уточнил Герасимов. Ответными ударами российской армии снижены возможности украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, в том числе крылатых ракет.

В ответ на попытки Киева нарушить судоходство в Чёрном море, продолжил глава Генштаба, российская армия наносит удары по портам, стратегически важным мостам и дата-центрам. В результате поражены 76 логистических и складских центров.