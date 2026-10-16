Путин оценил успехи российских войск в зоне СВО и напомнил о важной задаче

Владимир Путин заявил в ходе посещения вспомогательного пункта управления объединенной группировки войск, что освобождение ДНР остается одной из главных задач ВС России, передает ТАСС.

Вместе с тем президент назвал взятие Доброполья заметным событием, подчеркнув, что противник превратил город в мощный укрепрайон. Его освобождение открывает российским войскам прямую дорогу к границам ДНР.

За последние месяцы, добавил глава государства, также значительно расширена полоса безопасности в приграничных районах. Освобождение Алексеево-Дружковки создает условия для скорейшего очищения земли Донбасса от формирований киевского режима.

Наступление российской армии идет по всей линии фронта, темпы возросли, констатировал президент. Вместе с тем Владимир Путин обратил внимание на то, что надо повышать эффективность защиты гражданских объектов. По словам главы государства, боевые расчеты ПВО в целом действуют профессионально, но есть над чем работать.