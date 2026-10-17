Подвиги в зоне СВО: рядовой Абраменко спас жизнь товарищу

Рядовой Павел Абраменко спас жизнь товарища. Под плотным артобстрелом и атаками дронов он смог эвакуировать раненого сослуживца с поля боя в безопасное место, откуда его доставили в госпиталь.

Гвардии ефрейтор Сергей Аврашко, действуя в составе расчёта реактивной системы залпового огня, управлял боевой машиной и, обнаружив вражеский FPV-дрон, увёл технику из-под удара. Беспилотник сдетонировал на безопасном расстоянии, а наши военные продолжили движение и прибыли в заданный район для выполнения дальнейших задач.