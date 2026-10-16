Путину доложили о ликвидации окруженной под Харьковом группировки ВСУ

Российские войска провели операцию "Медвежий угол" на Харьковском направлении, доложили военные президенту России Владимиру Путину. Верховный Главнокомандующий посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск и провел совещание с командным составом.

Российскому лидеру сообщили, что полностью ликвидирована окруженная в Харьковской области группировка ВСУ. По данным командования, в котле было около десяти украинских батальонов.

Верховного главнокомандующего также проинформировали о том, что группировка войск "Север" развивает наступление на четырех направлениях. Во время боевых действий были окружены и уничтожены формирования двух бригад ВСУ. Противник потерял более 600 человек. Также Путину доложили, что за летне-осенний период в Сумской области освобождены 14 населенных пунктов.