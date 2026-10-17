В ночь на 17 октября над российскими регионами сбиты 610 беспилотников

Минувшей ночью над территорией России сбито 610 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 16 регионов и акватория Чёрного моря. Средства ПВО сработали в Ленинградской, Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Калужской, Воронежской, Ростовской, Смоленской, Тульской областях, Московском регионе, Ханты-Мансийском автономном округе, на Кубани и в Крыму.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала суток 17 октября на подлёте к столице сбиты 144 дрона ВСУ.