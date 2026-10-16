Генштаб: ВС России остановили работу портов Украины

Систематические удары российских войск по инфраструктуре остановили работу основных черноморских портов Украины. Об этом доложил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов президенту России.

Владимир Путин 16 октября провел совещание во вспомогательном пункте управления объединенной группировки войск. Главнокомандующий выслушал доклад Герасимова об обстановке в зоне СВО.

Начальник Генштаба также сообщил Путину, что российские войска наносят удары по мостам, имеющим стратегическое значение. Кроме того, среди целей российской армии – железнодорожные объекты и дата-центры, которые используются ВСУ.