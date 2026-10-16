Украинская ПВО не смогла сбить большое количество реактивных "Гераней". Starlink не был отключен — его скорость снизили, это очень больно и печально, пожаловался украинский лидер Владимир Зеленский.

Ранее глава киевского режима признал, что ВСУ используют сеть спутниковой связи Starlink для скоростных дронов-перехватчиков. Как пояснил Илон Маск, эта система предназначена лишь для гражданских и оборонительных целей. А речь идет о военной системе спутниковой связи Starshield, которую контролирует американское правительство.

В Киеве в среду заявили, что скорость работы терминалов спутниковой связи Starlink ночью была ограничена. При движении со скоростью более 160 километров в час связь начинала пропадать, и ВСУ не смогли выполнять свои задачи. Трамп же еще раньше пригрозил оставить Киев без американских разведданных и доступа к Starlink, передает РИА Новости.