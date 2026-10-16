Причины конфликта на Украине пообещал раскрыть президент США Дональд Трамп. По словам американского лидера, он знает, почему начался конфликт. Ему известны детали и в какой-то момент их обнародует.

По словам Трампа, много плохого сделали в том, что касается Украины, бывший американский лидер Джо Байден и его администрация. Президент США утверждает, что это была очень коррумпированная администрация.

Трамп также заверил, что Вашингтон не связан с замедлением "Старшилд" - подразделения "Старлинк". Американский лидер добавил, что это мог бы сделать владелец SpaceX Илон Маск – но и в такую версию он не верит, передает "Интерфакс".