Новый миграционный кризис грозит Европе. Владимир Зеленский заявил об этом на полях саммита Европейского союза в Брюсселе. Если Украина потерпит поражение, в Европу приеду 20 миллионов украинцев, заявил глава киевского режима.

Зеленский ранее предложил Евросоюзу приготовиться финансировать военные потребности Украины и включить их в бюджет ЕС. По его словам, в 2027 году Киеву дополнительно нужно получить от Брюсселя как минимум 70 миллиардов евро.

По данным одного из евродипломатов, лидеры выразили поддержку Зеленскому. Они пообещали продолжать предоставлять финансирование в рамках кредита в 90 миллиардов евро, но не предложили новой помощи в виде денег или вооружений, передает РИА Новости.