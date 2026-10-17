Конгрессмены США предложили заблокировать сделку с Россией по поставкам дизельного топлива

Группа американских законодателей представила законопроект, призванный заблокировать сделку президента США Дональда Трампа с Россией по поставкам дизельного топлива, сообщается на сайте демократов комитета Палаты представителей США по иностранным делам.



Законопроект, опубликованный демократом Грегори Миксом, отменяет лицензию Минфина США от 9 октября, разрешающую экспорт российского дизеля на мировые рынки до 7 апреля 2027 года. Документ поддержали еще 17 членов Палаты представителей, среди которых 16 демократов и один республиканец.



Член Палаты представителей США Грегори Микс заявил, что Трамп сближается с президентом России Владимиром Путиным и заключает с ним сделки, вместо того чтобы усилить давление на Москву.



9 октября Дональд Трамп договорился с Владимиром Путиным о поставках миллионов тонн дизельного топлива РФ на американский и мировой рынки.