Трамп отказался от применения "адских санкций" в отношении России

Президент США Дональд Трамп своим указом распорядился не применять ряд санкций, ограничений и пошлин, предусмотренных недавно принятым законом о санкциях против России и Ирана.



"Как подробнее изложено в разделе 4 настоящего указа, я настоящим освобождаю от применения указанных санкций, ограничений и пошлин, предусмотренных законом Грэма*. Я представил Конгрессу подтверждение того, что предоставление такого освобождения в настоящее время отвечает национальным интересам Соединенных Штатов", — следует из указа Трампа.



19 сентября Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций против России, которые предусматривают пошлины до 100% для крупнейших покупателей российских нефти и газа и 500% для российского экспорта. Инициативу разработал покойный сенатор США Линдси Грэм*.