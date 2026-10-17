Трамп отказался вводить "адские санкции" против России

Дональд Трамп решил не вводить рестрикции против России, предусмотренные законом о так называемых адских санкциях. Президент привёл такой аргумент и сообщил об этом конгрессменам: есть подтверждение того, что в настоящий момент санкции не отвечают интересам США, сообщает ТАСС.

Месяц назад глава Белого дома подписал принятый Конгрессом законопроект, предусматривающий санкции в отношении высшего российского политического и военного руководства, госкомпаний, а также вторичные санкции против торговых партнёров России. Закон не предусматривал мгновенного введения ограничений, это должен был сделать президент в течение месяца после подписания.

На прошлой неделе после разговора президентов России и США Трамп снял санкции, касающиеся продажи российских углеводородов, и объявил о сделке с Россией о покупке дизельного топлива. Москва в ответ сняла запрет на экспорт дизеля.