Трамп уволил своего пресс-секретаря после пяти дней работы

Пост пресс-секретаря Белого дома покидает Кэти Закария. В этой должности она проработала всего пять дней. Эффектная блондинка установила новый рекорд - её первый брифинг продлился 14 минут. Закария ответила на три вопроса журналистов.

С первых дней в должности СМИ поставили под сомнение юридические навыки нового пресс-секретаря. Позже выяснилось, что образование она действительно получила, но не сдала экзамен на адвокатскую деятельность.

По официальной версии, экс-спикер Белого дома переходит на другую должность. Дональд Трамп отметил, что пока отложит решение о назначении нового представителя.