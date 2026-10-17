Федеральная трасса "Байкал" встала из-за снежных заносов

Сильный снег, порывистый ветер и гололедица. Такая обстановка сейчас в Забайкальском крае, регион находится во власти непогоды.

Закрыты дороги, отменены несколько междугородних автобусных рейсов. На участке федеральной трассы "Байкал" растянулась десятикилометровая пробка. Преодолеть снежный накат не в силах ни грузовики, ни легковые машины. Видимость сильно ограничена, работает спецтехника, в случае необходимости спасатели готовы развернуть пункты обогрева.

Зимние пейзажи уже и в Бурятии. Этот регион также попал под влияние циклона. Синоптики предупреждают о резком понижении температуры. Водителей призывают быть осторожными на дорогах.