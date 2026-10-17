Недовольные политикой властей европейцы выходят на улицы

Во Франции усиливают меры безопасности в преддверии масштабных протестных акций. Сегодня по всей стране запланировано около пятисот митингов, ожидается, что на улицы могут выйти порядка двухсот тысяч человек.

К протестному движению на фоне студенческих выступлений призвали присоединиться всех, кто не доволен ростом стоимости топлива и падения покупательской способности. В Париже полиция заранее запретила проводить демонстрации рядом с резиденциями президента и премьера.

А накануне массовые акции охватили Италию. Во всех крупных городах прошли забастовки работников сферы образования. В Турине дошло до стычек с полицией - участники митинга выстроились в живую цепь, которую правоохранители разгоняли слезоточивым газом и водомётами.