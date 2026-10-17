Мошенники запугивают россиян повестками с вызовом на допрос

Мошенники стали рассылать россиянам повестки с вызовом на допрос. Как выяснил ТАСС, заархивированные документы о необходимости явиться к следователю содержат вредоносные ссылки.

Аферисты запугивают граждан, поясняя, что в случае неявки в указанный срок без уважительных причин на основании Уголовного кодекса, они будут подвергнуты приводу и даже объявлены в федеральный розыск.

Если человек не открывает заражённый документ, то мошенники дублируют его на электронную почту каждые 20 минут. Преступники рассчитывают, что человек после получения уведомлений о вызове на допрос, испугавшись откроет файл, а это неминуемо приведёт к заражению его смартфона или компьютера.