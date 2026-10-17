Сделано заявление об опасных медведях в Подмосковье

Число медведей в Подмосковье не так велико, чтобы представлять какую-либо угрозу для жителей. Такое мнение высказал в интервью ТАСС глава управления государственного охотничьего контроля регионального Комитета лесного хозяйства Дмитрий Вачугов.

По его информации, в Московской области обитают всего от 30 до 80 особей. Часть животных приходит из соседних областей, в основном, из Тверской.

В России продолжается нашествие медведей. Сразу в нескольких российских регионах действует режим ЧС. В некоторых районах Иркутской области ввели комендантский час, а в Томской области ограничили массовые мероприятия.

В первые дни октября в Бурятии охотники ликвидировали более 330 медведей, представлявших опасность для людей.