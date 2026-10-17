Пенсионер из Москвы продал квартиру и отдал деньги аферистам

Почти 13 миллионов рублей отдал мошенникам московский пенсионер. Преступники убедили его, что он помогает поймать злоумышленников, сообщает ТАСС.

Сначала 82-летний мужчина назвал незнакомой женщине код из смс для получения интернет-заказа. Потом ему позвонили якобы из полиции и сообщили, что он перевёл деньги на финансирование преступной деятельности.

Лжесиловик убедил москвича в том, что ему надо оказать помощь в поимке преступников, а заодно спасти все свои средства. Для этого пенсионер снял деньги с банковских счетов, продал квартиру и передал все финансы курьерам.

В итоге общий ущерб превысил 12,9 миллиона рублей. Мошенников ищут.