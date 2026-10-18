Ночью 18 октября силы ПВО России сбили 1015 беспилотников

Минувшей ночью над территорией России сбито 1 015 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 16 регионов и акватория Чёрного моря. Средства ПВО сработали в Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, в Московском регионе, на Кубани и в Крыму.

Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке БПЛА. Есть повреждения гражданских объектов, жилых домов и автомобилей. Пострадали мирные жители.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала суток 18 октября на подлёте к столице сбиты 76 дронов ВСУ.