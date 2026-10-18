Взвод под командованием гвардии младшего лейтенанта Михаила Филиппова обнаружил и уничтожил несколько десятков разведывательных и ударных дронов ВСУ. Благодаря решительным действиям Михаила удалось сохранить боеспособность подразделений и создать условия для их дальнейшего продвижения.

Лейтенант Андрей Рухлов, командир мотострелкового взвода, под плотным артиллерийским огнём организовал эвакуацию раненых сослуживцев. Он определил безопасные маршруты передвижения и лично контролировал каждый этап. Десять российских военных были обнаружены и доставлены в безопасное место, а затем переданы медикам. Их жизни были спасены.