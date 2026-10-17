Санкции против России помешали бы мирному урегулированию, сообщает Axios со ссылкой на представителя Белого дома. Участники беседы президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным рассказали, что Трамп объяснил свое решение тем, что, по его мнению, Россия проявляет серьезную заинтересованность в урегулировании конфликта в Украине, отмечает издание.



Источники Axios отмечают, что европейские лидеры были "удивлены и шокированы" как заявлениями Трампа, так и его подчеркнуто уважительным тоном в отношении Путина. По данным портала, европейские политики ожидали, что Трамп сейчас сообщит им о согласии России на прекращение огня или о новом раунде американских санкций против РФ.



17 октября Дональд Трамп распорядился не принимать меры по санкциям против России, которые предусматривали пошлины до 100% для крупнейших покупателей российских нефти и газа и 500% для российского экспорта, а также ряд ограничений в отношении иностранных лиц. Инициативу разработал покойный сенатор США Линдси Грэм*.



*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов