Санкции против России помешали бы мирному урегулированию, пишет американские издание

Санкции против России помешали бы мирному урегулированию, сообщает Axios со ссылкой на представителя Белого дома. Участники беседы президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным рассказали, что Трамп объяснил свое решение тем, что, по его мнению, Россия проявляет серьезную заинтересованность в урегулировании конфликта в Украине, отмечает издание.

Источники Axios отмечают, что европейские лидеры были "удивлены и шокированы" как заявлениями Трампа, так и его подчеркнуто уважительным тоном в отношении Путина. По данным портала, европейские политики ожидали, что Трамп сейчас сообщит им о согласии России на прекращение огня или о новом раунде американских санкций против РФ.

17 октября Дональд Трамп распорядился не принимать меры по санкциям против России, которые предусматривали пошлины до 100% для крупнейших покупателей российских нефти и газа и 500% для российского экспорта, а также ряд ограничений в отношении иностранных лиц. Инициативу разработал покойный сенатор США Линдси Грэм*.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов