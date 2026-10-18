Киев просит дать доступ к Starshield для атак на Россию

Украина просила доступ к системе связи Starshield для ударов вглубь России, но не имеет его, заявил госсекретарь США Марко Рубио.



"Я знаю, что Украина хочет получить доступ к StarShield. У них сейчас нет StarShield. Они просили доступ к нему, чтобы наносить глубокие удары внутри России", — заявил Рубио.



Госсекретарь США добавил, что Белый дом не отдавал распоряжений об ограничении доступа Украины к спутниковой связи Starlink.



"Я не уверен, что Зеленский понимает, о чём говорит, но это не было намеренно. Мы к этому непричастны. Соединённые Штаты не приказывали замедлять скорость Starlink", — отметил Рубио.



14 октября на Украине произошли перебои в работе терминалов спутниковой связи Starlink. 15 октября ВСУ заявили, что доступ восстановили, однако 16 октября Зеленский снова жаловался, что Starlink на Украине работает не полностью.