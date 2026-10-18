В Петербурге устраняют последствия массированной атаки дронов ВСУ

Минувшей ночью Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Над регионами сбито более 130 дронов ВСУ.

В городе и области есть повреждения инфраструктуры и жилых домов. Власти сообщили об атаке БПЛА на дата-центр "ВКонтакте" и нефтеналивной терминал в порту Петербурга, ЛЭП и автомобильный мост.

Воздушная тревога объявлялась в аэропорту "Пулково". Пассажиры и сотрудники авиагавани эвакуированы в безопасные места.

МЧС устраняет возгорания гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах. Зафиксировано падение обломков беспилотников на частный дом в районе Кировска и на многоквартирный дом во Всеволожске. Обломки БПЛА упали на жилой дом в Гатчине, в Ломоносовском районе повреждены 55 машин.

В Ленинградской области наблюдаются перебои с электроэнергией после повреждения линии электропередачи. В Петербурге закрыт участок Западного скоростного диаметра для проезда между набережной Макарова и набережной реки Екатерингофки. Жителей города попросили сократить поездки на личном транспорте.

По данным властей, погибших в результате атаки ВСУ нет.