Франция в огне: акции протеста завершились погромами и грабежами

Европа охвачена протестами. Массовые беспорядки в эти выходные развернулись на улицах Бельгии, Албании, Италии. Буквально горит Франция, страна охвачена погромами и грабежами. Число участников субботней общенациональной акции, по некоторым данным, достигло восьмисот тысяч. В столкновениях пострадали - полторы сотни жандармов, задержаны более тысячи демонстрантов.

Французские протестующие зажгли в городе Лимож. Пламенем объято историческое здание мэрии. Пожарные пытаются сбить пламя. Полностью сгорела ратуша. В Париже, не сумев сдержать напор толпы, полицейские вынуждены спасаться бегством. Уезжают на машинах даже с пробитыми колёсами.

Довольно быстро марш в Париже перерос в беспорядки. Протестующие подготовились. Запаслись пиротехникой при помощи которой обстреливали ряды полиции. Она отвечала водомётами и гранатами со слезоточивым газом. Новый лозунг протестующих: "Людовика XVI обезглавили! Макрон, мы это повторим!".

Люди забрались на крыши, откуда сбрасывали на полицейских камни, металлические бочки, урны. Пострадавшие есть как со стороны правоохранительных органов, так и протестующих. Число задержанных полицией - более сотни активистов, которые вели за собой толпу.

Беспорядки в Лионе, где, по неизвестной пока причине, подожгли информационный туристический центр. Городские власти призвали владельцев магазинов, кафе и ресторанов закрыть заведения на выходные. Во французских городах отмечаются не только акты вандализма, но и мародёрства. Стоит кому - то разбить незащищённую ставнями витрину, как внутрь устремляются десятки молодых людей в масках и выносят всё, что попадается под руку. В Марселе протестующие попытались ворваться в один из полицейских участков.