Давка на празднике в Индии: много погибших и пострадавших

19 человек погибли во время давки на религиозном празднике на востоке Индии. По предварительным данным, ЧП в Калькутте произошло из-за внезапного дождя - люди столпились на узкой улице, а затем массово ринулись во временный павильон. Несколько человек не удержались под натиском окружающих и упали с лестницы.

Возникшую путаницу усугубили охранники, которые пытались регулировать движение толпы. Полиция сейчас проверяет записи с камер видеонаблюдения. Организаторы праздника задержаны. В больницы доставили почти три десятка посетителей, восемь человек находятся в критическом состоянии.