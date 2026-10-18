Москвичам предложили найти питомца на благотворительном фестивале

Благотворительный фестиваль, который десять лет в разных регионах России знакомит бездомных кошек и собак с будущими хозяевами, в эти выходные проходит в Москве.

У большинства животных - непростая судьба. Кто-то оказался на улице совсем маленьким, кто-то уже взрослым. Некоторые радостно бегут к людям, другие смотрят с опаской. Но организаторы фестиваля уверены, в душе каждый из них мечтает об уютном доме и добрых руках.

В России без дома и семьи остаются более трёх с половиной миллионов кошек и собак. А этот фестиваль регулярно старается их число сократить. За десть лет удалось пристроить более трёх с половиной тысяч животных в семи российских регионах. Подробности – в репортаже Ольги Стрельцовой (смотрите видео).