После атаки на Петербург завели дело о теракте

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после ночной атаки на гражданские объекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По последним данным, в Петербурге погиб один и ранены пять человек. В Ленинградской области пострадали четыре мирных жителя.

Минувшей ночью два региона подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В городе и области есть повреждения инфраструктуры, жилых домов и автомобилей. Власти сообщили об атаке БПЛА на дата-центр "ВКонтакте" и нефтеналивной терминал в порту Петербурга, ЛЭП и автомобильный мост.