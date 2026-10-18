Российские военные штурмуют окраины Краматорска

Под прикрытием авиации российские подразделения штурмуют окраины Краматорска. Туда откатились выдавленные из Доброполья националисты. Потерянный укрепрайон они уже не вернут, но беспилотников в арсенале, которыми пытаются закидать кварталы и улицы, ещё достаточно. Причём, изощренно начиненных поражающими элементами.

Военные говорят, что сбить вражескую машину – это значит спасти чью-то жизнь. Может и десятки жизней. Но не менее важно – работать на упреждение. И ликвидировать расчёты ВСУ на этапе подготовки к налёту.

В Доброполье ещё гремят взрывы, но, как говорят военные - контролируемые. Это значит, что подрыв совершен нашими сапёрами, а не противником. Военным инженерам приходится разминировать каждый квадратный метр. Отступая из города, националисты разбросали и оставили сотни ловушек.