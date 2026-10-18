США предложили Европе возобновить закупки российского газа, сообщило издание New York Times со ссылкой на свои источники. Как утверждают журналисты, Вашингтон рассматривает такой шаг в качестве возможного стимула для прекращения конфликта на Украине. Представители ЕС негативно отнеслись к предложению.

Киев и Брюссель ещё не оправились от шока после дизельного соглашения между Москвой и Вашингтоном. Дешёвого российского газа канцлер Германии почему-то боится намного больше, чем деиндустриализации ФРГ и своих позорно низких рейтингов в 10%. Это уровень экс-британского премьера Лиз Трасс на момент, когда в Соединённом королевстве запустили юмористический тотализатор: сможет ли крайне непопулярный политик пересидеть в своём кресле срок годности салата Латук. Не смогла.

Фридриха Мерца в молодёжном крыле возглавляемой им же партии сравнили с Лиз Трасс. И в лицо намекнули, лучше не доводить немцев до эксперимента: что протухнет раньше - политическая карьера канцлера или баварская колбаса.

На лице канцлера не дрогнул ни один мускул. Раздачей миллиардов евро киевскому режиму на фоне обнищания немцев он продемонстрировал приоритеты. Из европейцев национальные интересы своих стран пытаются отстаивать разве что Словакия и Венгрия. Они наотрез отказались финансировать очередной запрос Зеленского на 70 миллиардов евро.