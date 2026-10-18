На военной базе в Канаде произошло серьёзное ЧП

В Канаде произошло ЧП на одной из крупнейших в стране военных баз. По данным местных СМИ, в результате мощного взрыва и пожара погибли минимум семеро человек, десятки пострадали.

Официальные власти говорят о множестве раненых, не называя точных цифр. По предварительной информации, причиной произошедшего стало повреждение газовой инфраструктуры во время учений. База используется военными как полигон для подготовки подразделений к боевым действиям.

Инцидент произошёл в провинции Альберта накануне референдума. Жители региона, богатого нефтью и газом, в понедельник выскажут своё мнение по вопросу о выходе территории из состава Канады.