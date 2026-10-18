Собянин сообщил о завершении строительства дороги-связки на юге Москвы

Новая дорога на юге Москвы соединила Каширское шоссе с Елецкой улицей. Как сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, благодаря построенному проезду в Орехово-Борисове Южном появились альтернативные маршруты для личного и городского транспорта, а жилые дома и социальные объекты стали доступнее.

Кроме того, в районе организован новый подъезд к ЖК на Ясеневой улице и построили участок дорожной сети для обслуживания разворотной площадки автобусов со стороны Каширского шоссе. Все работы заняли меньше года, их завершили раньше срока.