Здесь жил и работал академик Курчатов: как изменился московский район Щукино

Считается, что эти места получили своё имя не то потому, что местные жители любили рыбалку, не то по фамилии боярина, владевшего здешним селом. Один из кварталов тут называют Немецкой слободой, после войны его строили немецкие инженеры. Неподалёку жил и работал создатель советской атомной бомбы академик Курчатов.

Всё это - о районе Щукино. У каждого взрослого есть место, где он снова чувствует себя ребёнком. Для Жана Милимерова - это Щукино. Здесь он рос, ходил в школу, гулял с друзьями и даже не подозревал, что однажды его голос услышит весь мир. Жан родился в большой творческой семье. Музыка сопровождала его с детства: учился играть на скрипке, часами слушал любимых исполнителей и пытался повторить их подачу и манеру на школьных уроках.

Буквально через дорогу от школы – парк. Здесь Жан с друзьями гулял после уроков. В Щукине всё рядом. Район застраивали так, чтобы в шаговой доступности были детские сады, школы и места для отдыха. Кинотеатр "Восток" открылся в 1957 году на первом этаже жилого дома. Поход в кино был целым событием. Сюда приходили с друзьями, семьями. Но в начале двухтысячных показы прекратились. Сегодня это - культурный центр. Здесь проходят лекции, выставки и мастер-классы, репетируют творческие коллективы.

В Щукине бережно относятся к местам с историей. Культовый кинотеатр "Юность" открылся тоже на первом этаже жилого дома в 1955 году. Сегодня у него современный облик, вместо одного зала – два, установлено новое оборудование. Но главное – кино здесь по-прежнему смотрят с большим удовольствием.

Одна из точек притяжения района – стадион "Курчатовец". Здесь занимаются и дети, и взрослые: играют в футбол, баскетбол, волейбол, сдают нормативы ГТО. А ещё это одна из ключевых площадок для хоккея на роликовых коньках. Тут готовилась наша команда к чемпионату мира. Этот вид спорта в нашей стране развивается уже более 20 лет. У его истоков стоял мастер спорта по хоккею с шайбой Игорь Колесов.

Преображается в Щукине жилой фонд: старые пятиэтажки постепенно уступают место современным домам. Пять лет назад в районе началась программа реновации. Район продолжает меняться и тем, кто знает его с детства, эти перемены особенно заметны.