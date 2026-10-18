В Кремле назвали последние удары ВСУ проявлением агонии

Попытки Украины атаковать российские регионы дронами не поменяют ход событий, это последние проявления агонии режима. Так заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что ответ на удары Украины идёт постоянно. Удары России массированные и планомерные, они призваны снизить ударный потенциал киевского режима. Как сказал представитель Кремля в интервью ТАСС, это даёт свои результаты.

Два дня назад на совещании с военными президент Владимир Путин призвал их продолжать массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам противника.

Верховный главнокомандующий подчеркнул, что это делается в ответ на удары ВСУ по российским предприятиям промышленности и энергетики.