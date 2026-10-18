Средства ПВО России сбили за сутки 7 ракет "Фламинго"

Российские средства ПВО сбили за последние сутки семь крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 1 256 беспилотников противника. Об этом сообщает Минобороны.

За последние 24 часа авиация и ракетные войска нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры ВСУ, складу военно-технического имущества, цехам сборки, местам хранения и запуска дронов дальнего действия.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.