Мошенники стали использовать подменные номера для обмана россиян

Мошенники стали часто использовать подменные номера для звонков россиянам. Как сообщили в Следственном комитете, аферисты используют специальное оборудование, позволяющее одновременно работать с большим количеством сим-карт.

В ведомстве предупредили граждан о том, что при подозрительном звонке ни в коем случае нельзя сообщать персональные данные, реквизиты банковских карт и коды из смс. Лучше всего прекратить разговор.

Накануне сообщалось, что мошенники используют новую тактику – они рассылают россиянам повестки с вызовом на допрос. Заархивированные документы о необходимости явиться к следователю содержат вредоносные ссылки. Переход по ним приводит к заражению смартфона или компьютера.