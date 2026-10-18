Перепуганный Макрон обратился к французам после уличных погромов

Эммануэль Макрон обратился к нации на фоне беспрецедентных акций протеста, переросших в погромы и беспорядки. Президент Франции решил обезопасить себя и первым делом заявил, что власти поддержат владельцев всех разрушенных магазинов и кафе.

Ещё Макрон набросился с критикой радикалов, которые спровоцировали протестующих. "Что у них в голове? За что они сожгли мэрию и туристический центр? Ничто это не может оправдать и объяснить. Это неприемлемо!", - сказал раздосадованный президент и потребовал от правительства принять меры, чтобы беспорядки не повторились. Трансляцию обращения Макрона вёл телеканал BFMTV.

Тем временем число задержанных после общенационального дня протестов во Франции превысило две тысячи человек. Участники беспорядков грабят люксовые магазины, устраивают поджоги и погромы, возводят баррикады. От столкновений с протестующими пострадали не менее 600 пожарных и полицейских.

На улицы вышли школьники, студенты, профсоюзные активисты и представители левых движений. По разным данным, в акциях участвовали до 800 тысяч человек. Но к вечеру митинги переросли в беспорядки.

Флаг Евросоюза развевается на фоне разбитого окна и дыма от пожара. Сгорело здание мэрии в Лиможе на юго-западе Франции. Это объект исторического наследия. После субботних беспорядков символ города существенно пострадал. Митингующие подожгли его изнутри, несмотря на то, что внутри были сотрудники и посетители.

В Марселе - повсюду мусор и разбитые витрины. На улицах развернуты пункты помощи пострадавшим бизнесменам. Ущерб от беспорядков оценивают в сотни миллионов евро. Пострадали около полутора тысяч предприятий, многие из которых были разграблены. Задержаны более двух тысяч человек.