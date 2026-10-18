Днём 18 октября в регионах России сбито более 40 дронов ВСУ

В течение дня 18 октября силы ПВО России сбили 41 украинский беспилотник. ВСУ пытались атаковать Белгородскую, Брянскую, Курскую, Орловскую и Псковскую области, сообщили в Минобороны.

Минувшей ночью над территорией России сбито 1 015 украинских беспилотников. Атаке подверглись 16 регионов и акватория Чёрного моря.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области во время массированной атаки БПЛА повреждены гражданские объекты, жилые дома и автомобили. Пострадали мирные жители. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала суток 18 октября на подлёте к столице сбиты 76 дронов ВСУ.