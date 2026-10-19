Дональд Трамп объяснил, почему отложил введение "адских санкций" против России

Трамп заявил, что не стал вводить дополнительные санкции против России, так как они бы помешали переговорам по украинскому вопросу, а он "не хочет ухудшать отношения с Россией".



"Моё решение по России очень простое. Я сейчас нахожусь в процессе переговоров о мире между Россией и Украиной и не хочу делать ничего, что оттолкнёт Россию от переговоров", — отметил Трамп.



Президент США добавил, что Владимир Зеленский не хочет и, возможно, никогда не хотел завершения конфликта на Украине.



"Зеленскому всё равно, и, откровенно говоря, при всех тех деньгах, которые Европа, как известно, ему даёт, и которые ему давал в прошлом коррумпированный Джо Байден, он не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел", — заявил американский лидер.



Трамп заключил, что Зеленский превратил Украину в руины и продолжает наносить ущерб всему миру, атакуя российские НПЗ.