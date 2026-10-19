РФ, США и Китай допускают гипотетическую возможность трехсторонней встречи

Россия, США и Китай признают гипотетическую возможность проведения трехсторонней встречи, заявил в интервью газете Wall Street Journal пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



"Пока нет четкого понимания относительно самой встречи или ее потенциальной повестки дня, хотя все три стороны признают гипотетическую возможность проведения такой встречи", — отметил Песков.



14 октября представитель Кремля заявил, что проведение трехсторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС было бы весьма полезным.