Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Владимир Зеленский доигрался: набрав кредитов и зарубежной помощи, затянул удавку на шее народа Украины, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Коалиция желающих" в скором времени превратится в "коалицию желающих денег". Западные страны потребуют возврата кредитов, которые придется отдавать многим поколениям украинцев. При таких долговых обязательствах Украина обречена, - написал Володин в своем канале на платформе "Макс".

Зеленский, по словам спикера Госдумы, занят одним - поиском денег. При этом ни у одной европейской страны нет понимания, куда он потратил выделенные ранее финансы. Сообщения о том, что 70% средств разворовываются, переводятся на личные счета или вывозятся коробками в багажниках, добавляют сложностей с выделением денег Киеву. А вопрос возврата кредитов становится особенно актуальным в связи с растущими проблемами в экономиках государств Европы.