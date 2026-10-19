В России задержали вымогавших деньги у участников СВО

Сотрудники полиции, ФСБ и СК пресекли в России схему хищения выплат у участников спецоперации.

Задержаны 13 человек в четырех регионах страны- в Московской и Ростовской областях, Калмыкии и ДНР. Злоумышленники находили людей, которые готовились заключить контракт для прохождения военной службы, затем под видом волонтера или сотрудника Минобороны втирались к ним в доверие.

Далее под видом помощи в подготовке бумаг сообщники оформляли доверенности, а затем от имени военных заключали фиктивные браки и проворачивали разные сделки без ведома людей.

Средний ущерб по каждому эпизоду составил 900 тысяч рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее сотрудники ФСБ задержали гражданина Швеции за подготовку терактов в России.