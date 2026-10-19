Песков оценил возможность проведения саммита Россия – Китай – США

Россия, США и Китай признают гипотетическую возможность проведения трехсторонней встречи.

Пока нет четкого понимания о времени и месте проведения саммита. Но самое важное то, что все три стороны допускают такую возможность, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Все три стороны признают гипотетическую возможность проведения такой встречи", - заявил представитель Кремля в интервью газете Wall Street Journal.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что лидеры США, России и КНР могут встретиться в рамках предстоящего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае 18–19 ноября 2026 года.