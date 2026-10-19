Турция отказалась пропускать военные корабли в Черное море

Анкара придерживается своей позиции, основанной на необходимости сохранять сложившийся правовой режим проливов и обеспечивать региональную стабильность. Турция и впредь не намерена пропускать военные корабли через проливы Босфор и Дарданеллы, заявил источник в турецком правительстве агентству РИА Новости.

Собеседник агентства подчеркнул, что в нынешних условиях особенно важно не допускать дальнейшей эскалации напряженности в Черном море. Ключевым международным механизмом, регулирующим проход военных кораблей, остается конвенция Монтре, и Турция продолжит выполнять предусмотренные ею обязательства.

Турецкая пресса ранее сообщала о сильном давлении, которое оказывают на Анкару страны НАТО. Они пытаются добиться более свободного прохода военных кораблей через Босфор и Дарданеллы. Тем не менее, Турция с 2022 года Анкара воспользовалась полномочиями, предоставленными Конвенцией Монтре, и закрыла Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.