Борис Щербаков лишился пальца: жена упала в обморок при виде этого зрелища

Актер Борис Щербаков серьезно травмировался. Однако известный артист во время экстремальной ситуации не растерялся, а сразу предпринял все необходимые действия.

Не все знают, что в свободное от работы время Борис Щербаков сам изготавливает мебель. Это его давнее хобби. Так, собственными руками артист обставил большой загородный дом. Дизайном занималась супруга Татьяна Бронзова. "Вот сделал сундук, как в купеческом доме, и еще много чего", - сообщил Щербаков.

Однако однажды во время работы в мастерской он получил серьезную травму. "Я из-за циркулярного станка лишился фаланги пальца. Вот половины нету. Это обычное дело для человека, который занимается столярным делом", - рассказал актер.

Артист не растерялся. Ничего не говоря супруге, он собрался и отправился ко врачу. Однако Татьяна Бронзова уже увидела отрезанную конечность. Ей стало дурно. "Я впервые потеряла сознание, когда увидела, что отрезанный палец лежит на верстаке. С ногтем. Ужас!" - призналась жена Щербакова в программе "Звезды сошлись".

Сам Борис Щербаков относится к ситуации спокойно и даже философски. "Когда работаешь с циркулярным станком, нужно быть аккуратнее", - заключил артист.

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