ВС России нанесли массированный удар по объектам украинского ВПК

Российские войска в ночь на 19 октября нанесли массированный удар по целям на Украине. Как сообщили в Минобороны России, использовалось высокоточное оружие наземного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты большой дальности.

По данным военного ведомства, в результате поражены украинские предприятия военно-промышленного комплекса. Целями стали также объекты, которые использовались для хранения крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В Минобороны добавили, что поражены также цели в Киеве и Киевской области. В частности, удар нанесен по центру обработки данных.