ПВО сбила 149 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 19 октября

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение ночи на 19 октября дежурные средства ПВО сбили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что дроны ВСУ были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской и Орловской областей. Дроны ВСУ также перехвачены и уничтожены над Липецкой, Воронежской, Самарской и Ростовской областями, над республиками Татарстан, Удмуртия и Крым.

Как сообщил в "Максе" губернатор Воронежской области Александр Гусев, 18 беспилотных летательных аппаратов было обнаружено минувшей ночью над одним городским округом и 11 районами. Все цели уничтожены, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.