Модель Синди Кроуфорд сделала официальное заявление после смерти сына-наркомана

20 сентября сын известной модели Синди Кроуфорд Пресли Гербер скончался от остановки сердца после передозировки. Многие годы манекенщик лечился от наркотической и алкогольной зависимости. Ему было 27 лет.

Лишь сейчас знаменитая манекенщица вышла на связь с официальным заявлением. На своей страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Синди Кроуфорд оставила сообщение.

"Мы глубоко потрясены и убиты горем после потери нашего любимого сына и брата. Мы счастливы, что Пресли был в нашей жизни на протяжении 27 лет. Это светлая, прекрасная душа — он любил и остается любимым, сейчас и навсегда. Мы очень гордимся тем, каким он был в этом мире — добрым и открытым", - отметила топ-модель.

Далее она поблагодарила всех, кто поддерживал ее семью на протяжении всего этого тяжелого времени, причем как знакомых, так и совершенно посторонних людей. Затем Синди обратилась напрямую к покойному сыну. "До новой встречи, наш милый мальчик. Мы будем любить тебя вечно. Мама, папа и Кайя", - написала убитая горем Синди.

Интересно, что рвущее душу сообщение написала отдельно и сама младшая сестра Пресли. Кайя продемонстрировала, насколько сильно любила брата и как тяжело переживает его смерть.

"Я не нахожу слов, и, возможно, единственное утешение в том, что они нам с самого начала не были нужны. Я буквально стою на коленях, ты знаешь, как сильно я любила быть твоей сестрой. Я пришла в этот мир, уже вцепившись в тебя мертвой хваткой. Я любила тебя сильнее, чем понимала, что с этой любовью делать. Теперь, когда ее больше некуда направить, я уверена, что она поглотит меня целиком. Ты был моим главным учителем, а теперь я осталась гадать, чему вообще можно научиться в твое отсутствие", - высказалась Кайя.

Напомним, что Пресли Гербер несколько лет назад признался в борьбе с наркотической зависимостью и проблемами с психическим здоровьем. Ранее он прошел очередной курс лечения в мексиканской клинике.

Примечательно, что Пресли был очень красив. Ему пророчили большое модельное будущее: с 15 лет он успел посотрудничать с крупными мировыми брендами Moschino, Dolce & Gabbana и Calvin Klein.

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