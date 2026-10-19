Собянин рассказал о подготовке речных электросудов и плавучих причалов к зиме

В Москве готовят к зиме речные электросуда и плавучие причалы. Об этом сегодня сообщил мэр столицы Сергей Собянин в социальных сетях.

Специалисты проверяют все системы жизнеобеспечения, в том числе отопление и вентиляцию, автоматические двери и климат-контроль. Тщательно обследуют металлические корпуса на коррозию и другие повреждения.

До начала декабря водолазы также проинспектируют инфраструктуру: осмотрят крепления плавучих причалов и понтонных переходов к ним. Мэр отметил: для обеспечения бесперебойного транспортного сообщения на Москве-реке зимой будут работать четыре ледокола.