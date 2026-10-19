72 года на страже истины - сегодня профессиональный праздник отмечают специалисты криминалистической службы. Те, кто раскрывает самые сложные и запутанные дела. Их работа требует аналитического склада ума и глубоких знаний в самых разных областях. Как экспертам удаётся выйти на след даже спустя полвека после преступления?

Чтобы наказать преступника, криминалистам порой приходится совершать настоящие профессиональные подвиги. Вот 80-летний задержанный рассказывает о том, что совершил более 50 лет назад. В 1969 году этот мужчина затащил в подвал 13-летнюю девочку, изнасиловал ее и убил. Тогда по горячим следам преступление раскрыть не удалось.

Спустя более чем полвека криминалисты достали из архива это дело и провели по нему большую аналитическую работу. Отвертеться у злодея шансов не было. А это уже другое уголовное дело - в Приморье. В ходе следственных действий задержанный рассказывает, как с подельником убивал семью 30 лет назад.

В 1994 двое преступников решили завладеть квартирой. Под видом покупателей переоформили недвижимость на подставное лицо. И при передаче денег убили продавцов - мужа, жену и их троих малолетних детей. Тела спрятали. Семья все это время считалась пропавшей без вести. Пока криминалисты не достали дело из архива и не начали долгую кропотливую работу.

А это уже преступление в наши дни. В Пермском крае криминалистам удалось ликвидировать студию детского порно. Информацией о студии, где снимали запрещённый контент, поделился Интерпол. При этом сведения были крайне скупы, ограничивались лишь названием города, где производили съемки. Криминалистам этого хватило.

А в Волгоградской области задержаны двое несовершеннолетних, которые вступили в запрещенную проукраинскую террористическую организацию. Заразившись идеями нацизма, они громили машины, снимали все на видео, и

Чтобы рассказать детям о ловушках преступников, разбросанных по интернету, криминалисты в преддверии своего профессионального праздника провели по всей стране профилактические занятия для школьников.

Занятия стали также и профориентационными - детям рассказали о профессии криминалиста. И многие заинтересовались карьерой в органах.